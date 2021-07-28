Leicester City, Ghezzal'ı kadro dışı bıraktı

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, yeni sezon öncesi 25 kişilik kamp kadrosunu açıkladı. İngiliz ekibi, Beşiktaş’ın yeniden kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal’ı kadroya dahil etmedi. Milli yıldız Çağlar Söyüncü kamp kadrosunda yer aldı.

İsmi Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan ancak Fatih Terim’in yaptığı son açıklamada sarı-kırmızılı takıma transferi tıkanan Cezayirli yıldızın geleceği merak ediliyor.

Beşiktaş’ın bonservisini almak istediği Ghezzal, Leicester City’nin ilk hazırlık maçına ilk 11’de çıkmıştı.

14 Ağustos’ta başlayacak olan Premier Lig öncesinde iki hazırlık maçına çıkacak olan Leicester, 7 Ağustos’ta da Manchester City ile FA Community Shield’de karşılaşacak.