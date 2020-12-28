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Spor

Leicester City, Crystal Palace deplasmanından 1 puanla ayrıldı

28 Aralık 2020 20:53

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

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LEicester CityCrystal PalacePremier Ligİngiltere
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