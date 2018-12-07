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Spor

Leicester City Başkanı'nın hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni belli oldu

"Pilotun yapabileceği pek bir şey kalmadı"

07 Aralık 2018 14:01

Aralarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin başkanı Vichai Srivaddhanaprabha’nın da bulunduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeninin pilot pedallarını kuyruk rotor kanatları ile bağlayan bir mekanizmanın bağlantısının kopması ve pilotun bu nedenden dolayı helikopterin kontrolünü kaybetmesi olduğu ortaya çıktı.

Sözcü Skor'da yer alan habere göre bağlantının kopması sonucu pilotun kazayı önlemek için yapabileceği pek bir şey kalmadı.

Leicester City'nin başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'yı taşıyan helikopter, West Ham United maçının ardından stat otoparkına düşmüştü. Helikopter kazasında Vichai Srivaddhanaprabha'nın yanı sıra Srivaddhanaprabha’nın yardımcıları Nursara Suknamai ve Kaveporn Punpare ile pilotlar Eric Swaffer ile Izabela Roza Lechowicz de hayatını kaybetmişti.

61 yaşındaki Taylandlı iş insanı Srivaddhanaprabha'nın maçlardan sonra helikopteriyle sahanın ortasından hareket ederek evine ya da tesislere gittiği biliniyordu.

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