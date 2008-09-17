Lehman’ın iflası TMSF’nin tahsilatını vurdu

Dünya finans devi Lehman Brothers’ın tüm dünyayı sarsan iflası, Türkiye’deki toplam 900 milyon dolarlık batık banka alacaklarının geleceğini de etkileyebilir.



Lehman Brothers’ın Türkiye ayağı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile birlikte çalışıyor. Lehman, TMSF’nin üç yıl önce açtığı batık banka alacaklarını satış ihalesini, Fiba Holding ile birlikte "161 milyon dolar peşinat, yüzde 43 pay" teklifiyle kazanmıştı. Lehman-Fiba, ihale sonucunda TMSF’ye 161 milyon dolar peşin ödeme yaptı ve yaklaşık 900 milyon dolarlık alacağa karşılık gelen 10 bin 812 alacak davasını yürütmeyi üstlendi. İki şirket bu amaçla, TMSF’nin yüzde 1 payla ortak olduğu, RCT Varlık Yönetim adıyla bir şirket kurdu. Şirket, TMSF’nin alacaklı olduğu davalardan kazandıklarının yüzde 43’sini de Fono’a ödemeyi taahhüt eden bir sözleşme imzaladı. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, RCT’nin yönetim kurulunda TMSF Tahsilat Dairesi Başkanı Fethi Çalık da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Yönetim Kurulu’nun diğer dört üyesi, Çiğdem Erikçi, Ege Gültekin, Kerim Pelister ve Guy Ron Moar’dan oluşuyor.



Değerlendiriliyor



TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, "Lehman Brothers’ın iflasını nasıl değerlendiriyorsunuz, sizin alacaklarınızı nasıl etkilecek?" sorumuza şu yanıtı verdi: "Lehman Brothers ile Fiba Holding’in ortak kurduğu şirkette biz de bir üye bir de denetçi bulunduruyoruz. RCT, üç ayrı alt tahsilat şirketi şeklinde çalışıyor. Açıkçası biz şu anda Lehman’ın iflası üzerine, TMSF olarak nasıl bir politika yürüteceğimiz konusunda kendi içimizde çalışıyoruz." Lehman’ın kurduğu RCT Varlık Yönetim Şirketi’nin, TMSF bünyesindeki batık bankaların "hakim ortak dışındaki alacaklarının takibinden sorumlu" olduğunu vurguyan Ertürk, şöyle devam etti:



"Yapacakları her tahsilattan bize yüzde 43 pay vereceklerdi. Bu aktarmalar zaten yapılıyor. Ama şu anda en önemli konu, bundan sonrası. Bize aktarılan yüzde 43’ün, iflas nedeniyle olumsuz etkilenip etkilenmeyeceği. Lehman’ın iflası sırasında yurtdışı iştiraklerin dışarda tutulduğu bilgisine sahibiz. Ancak yine de onların buradaki performansı olumsuz etkilenirse, bu bizim de etkilenmemiz anlamına gelir. Böyle durumlarda etraf bir süre toz duman olur. Netleşme, zaman içinde olur. Onlarla konuşacağız."



Ödenen miktar



TMSF yetkililerinden alınan bilgiye göre, Lehman-Fiba’nın kurduğu RCT şirketi, alacak davalarından pay olarak Fon’a bugüne kadar toplam 252 milyon dolar ödeme yaptı. Bunun 161 milyon dolarını ihalede ödenen peşinat; 91 milyon dolarını da son üç yıl içinde kazandığı davalardan aktardığı yüzde 43’lük payların toplamını oluşturuyor.

