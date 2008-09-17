Lehman'daki Türkler de işsiz kaldı

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Lehman Brothers'ın iflasının yarattığı bunalım İngiltere'nin başkenti Londra'yı da sarsarken, bankada çalışan 50 Türk'ün ise dünden itibaren işine son verildiği öğrenildi.



Dünyanın en büyük dördüncü bankası olan Lehman Brothers'ın iflasıyla birlikte, şirketin İngiltere'deki ofislerinde görev yapan yaklaşık 5 bin kişinin işten çıkarılacağı ve bu haftaki 42 milyon sterlin (yaklaşık 90 milyon YTL) tutarındaki maaş ödemelerinin yapılmacağı belirtilirken, aralarında 50 Türk'ün de bugünden itibaren işşiz kaldığı bildirildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan İngiltere Türk Bankacılar Birliği Başkanı Çağlar Karataş, yatırım bankası Lehman Brothers'ın başkent Londra'nın Canary Wharf'taki ofisinde çalışan 50 Türk çalışanın bir gecede kendilerini kapının önünde bulduklarını, hiçbirinin bu haftaki maaşlarını alıp almayacaklarını bilmediğini ifade etti.



İşsizlik sınırı aştı



Dünyanın en büyük finans merkezlerinden biri olan Londra'nın bugünden itibaren işsizler ordusu ile karşı karşıya olacağını ifade eden Karataş, "Önümüzdeki 6 ayda İngiltere'de kalifiye eleman fazlalığı yaşanacak. Diğer bankalara yönelecek olan işsizler ordusu maaşların düşmesine sebep olacak" dedi.



Dünden itibaren işsiz kalan 36'sı birliğe üye 50 Türk çalışanın masalarını boşattığını ifade eden Karataş, 158 yıllık geçmişi olan dünyanın dördüncü büyük yatırım merkezinin bu krizi atlamamasının büyük sürpriz olduğunu, dünyada yaşanan bu krizi sıradan bir dalgalanma olarak değerlendirenlerin yanıldığını ifade etti.

