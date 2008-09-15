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Ekonomi

Lehman Brothers battı

ABD'de diğer banka CEO'ları ve hükümetin tüm çabalarına rağmen, ülkenin dördüncü yatırım bankası Lehman Brothers kurtarılamadı

15 Eylül 2008 03:00

* ABD'de diğer banka CEO'ları ve hükümetin tüm çabalarına rağmen, ülkenin dördüncü yatırım bankası Lehman Brothers kurtarılamadı. Banka, iflas başvurusunda bulunacağını açıkladı

* Merrill Lynch'in ise, Bank of America tarafından 50 milyar dolara satın alınmayı kabul ettiği bildirildi

* ABD merkez bankası konumundaki FED'in eski başkanı Alan Greenspan ise, ABD'nin halen yüzyılda bir yaşanabilecek finansal kriz içinde olduğunu söyledi

Amerikan yatırım bankası Lehman Brothers, mortgage krizi nedeniyle milyarlarca dolar zarar etmişti. ABD’nin zor günler geçiren yatırım bankası Lehman Brothers için CEO’lar ve hükümet arasında geçen kurtarma operasyonundan sonuç alınamadı. Bankanın taliplerinden Barclays'in, hükümetten finansal garanti alamadığı gerekçesiyle Lehman Brothers ile artık ilgilenmediğini açıklamasının ardındnan gözler muhtemel alıcı olarak Bank of America'ya çevrilmişti. Ancak o da olmayınca Lehman Brothers bu sabah iflas başvurusu yapacağını açıkladı.

>> Wall Street'te yaprak dökümü

ABD'nin 4'üncü büyük yatırım bankası Lehman Brothers’ı kurtarmak için toplanan Amerika Merkez Bankası (FED) yetkilileri ve aralarında Goldman Sachs’ın CEO’su Lloyd Blankfein, JP Morgan’ın CEO’su James Dimon, Citigroup CEO’su Vikram Pandit gibi Wall Street firmalarının tepe yöneticilerinin bulunduğu zirveden sonuç alınamadı.

ABD Hazine Bakanı Christopher Cox ve Amerikan Sermaya Piyasası Kurulu (SEC) Başkanı Timathy Geithner’in sabah 6 telefonuyla toplantıya çağırılan ve Lehman Brothers’ı kurtarma yarışında ’şövalye’ diye anılan CEO’lar pazar günü devam eden ikinci zirvede de ’kurtarmanın nasıl finanse edileceği’ konusunda uzlaşamadılar.

CEO’ların operasyon konusunda ortak bir karara varamamalarının ardından gözler Bank Of America’ya kaymıştı. Onun da vazgeçmesinin ardından 158 yıllık kurum iflasını sunacağını duyurdu. 

Merrill Lynch 50 milyar dolara gitti

Bu arada Bank of America da Merrill Lynch'i 50 milyar dolara satın alarak tek bir  finansal hizmet şirketi yaratacağını açıkladı. Gelişmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklar daha önce, Bank of America'nın, Merrill Lynch'i 44 milyar dolara almaya karar  verdiğini söylemişlerdi.
   
Bank of America yaptığı açıklamada, 50 milyar dolarlık satın almanın tamamının hisse değişimi yoluyla olacağını ve işlemin  2009 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasını beklendiğini belirtti. Merrill Lynch'ten 3 kişi Bank of America yönetim kuruluna  girecek.

Mehmet Şimşek de Lynch'te yöneticiydi

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, AKP'den siyasete atılmadan önce Merrill Lynch'in Londra'daki ofisinden, bankanın Ortadoğu ve Afrika başkanlığını yürütüyordu.


FED'in eski başkanı Alan Greenspan.

Greenspan: 100 yılda bir yaşanacak olay

ABD merkez bankası konumundaki FED'in eski başkanı Alan Greenspan ise, ABD'nin halen yüzyılda bir yaşanabilecek finansal kriz içinde olduğunu söyledi. ABC televizyonuna konuşan Greenspan, ''Önce şunu anlayalım. Bu 50 yılda, hatta muhtemelen 100 yılda bir yaşanabilecek bir olay'' dedi.

ABD'nin bir ekonomik durgunluğa (resesyon) girmeden kurtulma ihtimalinin yüzde 50'nin altında olduğuna dikkati çeken Greenspan, krizin daha da devam etmesini beklediğini vurguladı. (Tempo24) 

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