Lehim makinesi kullanırken elektrik akımına kapılıp öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, Fatih Karaman (46), lehim makinesi ile mobilya üzerine yakarak yazı yazarken, elektrik akımına kapılarak yaşamanı yitirdi.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10532 Sokak üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyi Ali Karaman\'ın işyerine gelen Fatih Karaman, burada lehim makinesi ile mobilya parçaları üzerine yakarak yazı yazmaya başladı. Bu sırada elekrik akımına kapılan Karaman, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Fatih Karaman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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