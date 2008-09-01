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Spor

Legrottaglie: “Kaybetmiş gibiyiz”

01 Eylül 2008 03:00


Juventuslu defans oyuncusu Nicola Legrottaglie Fiorentina karşısında aldıkları 1-1'lik beraberliğin kendisi için hayalkırıklığı olduğunu ve kaybetmiş gibi hissettiğini açıkladı. 

Dün akşam yapılan mücadelede maçı 89.dakikaya kadar önde götüren Torino temsilcisi son anlarda yediği gole engel olamayarak 1 puana razı olmuştu.

Controcampo gazetesine konuşan tecrübeli defans oyuncusu, son anlarda yedikleri gol nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtti. 10 kişi kaldıktan sonra geriye yaslandıklarını kabul eden Legrottaglie, beraberlik golünü atan Gilardino’nun topu çok iyi sakladığını ve iyi bir vuruşla Buffon’u mağlup ettiğini ifade etti.

Fiorentina teknik direktörü Cesare Prandelli ise yaptığı açıklamada aldıkları 1-1’lik beraberliğin kendileri için bir zafer olduğunu dile getirdi.

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