Legrottaglie İnterlileri kızdıracak



Juventus’un defans oyuncusu Nicola Legrottaglie, bu sezon İnter ve Avrupa’nın geri kalanının Juve’den korkmaları gerektiğini belirtti. Floransa deplasmanında sezona umut verici bir başlangıç yapan Juventus, güçlü ekibi Fiorentina karşısında aldığı 1-1lik beraberlikle evine dönmüş, buna rağmen ortaya koydukları performans herkesin beğenisini kazanmıştı.



Siyah-beyazlı takımın defansında iyi bir görüntü çizen Legrottaglie ise bugünlerde tekrardan İtalya milli takımına çağrılmanın mutluluğunu yaşıyor. İnter ve Avrupa’daki diğer rakipleri hakkında konuşan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon herkesi şaşırtacaklarını belirtti.



“Juventus hiçbir takımdan korkmaz. Ancak rakiplerimiz bizden korkmak zorunda kalacak çünkü bizi yenmeleri çok zor olacak.”



“İnter çok yakın zamanda kimin daha güçlü olduğunu görecek.”



“Özellikle grup maçlarını geçtiğimiz zaman Şampiyonlar Ligi’nde de herkesi şaşırtacağız.”



Futbol otoritelerinin ‘Ölüm Grubu’ olarak nitelendirdiği H Grubu’nda yer alan Torino ekibi, son İspanya şampiyonu Real Madrid, UEFA Kupası sahibi Zenit St. Petersburg ve kolay lokma olarak görülen Belarus takımı BATE ile gruptan çıkmak için mücadele edecek