'Legokondu' yıkılacak mı?

BBC sunucusu James May tarafından 3,3 milyon lego parçası kullanarak inşa edilen gerçek boyutlardaki iki katlı ev alıcı bulunamazsa yıkılacak.







Britanya yayın kuruluşu BBC’nin popüler otomobil dizisi "Top Gear"ın sunucusu James May tarafından yine BBC için 3,3 milyon Lego parçası kullanılarak inşa edilen gerçek boyutlardaki iki katlı ev, alıcı çıkmadığı için yıkım tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

BBC2’nin "Toy Stories" programı için bin civarında gönüllünün yardımıyla inşa edilen ve sökümü ile yeniden birleştirilmesinin 200 bin TL’den fazlasına mal olacağı hesaplanan ev, Windsor’daki Lego ülkesi "Legoland"in pahalıya geleceği için taşıma işinden vazgeçmesinin ardından, yeni bir alıcı çıkmazsa yakında yıkılacak.

Surrey bölgesinin Dorking kenti yakınlarında bir üzüm bağında bulunan ve şarap yapımında kullanılacak üzümlerin toplanması gerektiği için yıkım tehlikesiyle karşı karşıya bulunan eve alıcı bulmak amacıyla Facebook’ta da sayfa açıldı.

Lego parçalarından yapılmış bir kedisi bile bulunan evde, gerçek anlamda çalışan bir tuvalet, sıcak su ve duş ile "çok rahatsız bir yatak" da yer alıyor.

Evin yapımında baş rol oynayan May, evi yıkmanın, yapımında ter döken bin kişinin kalbini kıracağını söyledi.

Söz konusu evin yapımında kullanılan parçalar Lego firması tarafından yakında yayınlanacak program için ücretsiz olarak sağlanmıştı.