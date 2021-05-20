Lego, ilk LGBT+ setini satışa çıkarıyor: Herkes Mükemmeldir

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Lego, içinde 11 mini figür bulunan ilk LGBTQIA+ setini hazırladı. Sete, "Herkes Mükemmeldir" ismi verildi.

Setin renkleri orijinal gökkuşağı bayrağını yansıtmak için seçildi ve transları temsil etmesi için pembe ve beyaz eklendi. Danimarka merkezli Lego aynı zamanda LGBTQIA+ toplumunda farklı ten renklerinin de bulunduğu konusunda farkındalık yaratmak için kahverengi ve siyah renklerini de sete ekledi.

Bir figür dışında hiçbir figürün cinsiyeti belirtilmedi. Cinsiyeti belirtilen tek figür olan 'arı kovanı topuzlu' mor figür hakkında konuşan tasarımcı Matthew Ashton, "Bu her yerdeki güzel drag queenlere verilmiş bir selam" dedi. Ashton, aslında seti ilk olarak kendi masası için tasarladığını söyledi; "Ofis değiştirdim o yüzden beni ve parçası olmaktan gurur duyduğum LGBTQIA+ toplumunu anlatacak bir şey istemiştim".

Set, Onur Ayı'nın ilk günü olan 1 Haziran'da satışa çıkarılacak