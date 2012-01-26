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Dünya

Lego adam uzayda ANKARA (A.A)

26 Ocak 2012 21:18

-Lego adam uzayda ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Kanada'nın Toronto kentinden iki lise öğrencisi, meteoroloji balonuna bağladıkları Lego adamı uzayın sınırına gönderdiler ve bunu kameraya çektiler. Görüntü paylaşım sitesi YouTube'de yayımlanmasıyla en çok izlenen videolardan biri haline gelen ve uzayın sınırında Kanada bayrağı taşıdığı görülen plastik astronotun harika seyahatini, her ikisi de 17 yaşında olan Esad Muhammed ve Mathew Ho planladı ve organize etti. Kanada basınında yer alan haberlere göre, Lego adamın 97 dakikalık macerasını görüntülemek için iki liseli balona bağladıkları kutuya dört kamera ve GPS özellikli bir cep telefonu yerleştirdi. Gençler, daha sonra Muhammed'in annesinin dikiş makinesinde diktikleri bir paraşütü Lego adamın güvenle Dünya'ya inmesi için eklediler. Balonu da parti malzemesi satan bir mağazada helyumla şişirdikten sonra Toronto'daki bir parktan gökyüzüne salan liselilerin, projelerine 900 liradan daha az harcadıkları belirtildi. Lego adamı taşıyan balonun yaklaşık 7 km irtifada cep telefonu menzilinin çıkmasından sonra GPS sinyalinin kesilmesinin ardından gençler eve gidip beklemeye başladılar. Plastik astronot atmosfere girip de Ho'nun iPad'i bipleyince gençler fırlatma noktasının yaklaşık 120 km uzağında Lego adamı buldular.

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