Legia Varşova Şampiyonlar Ligi'nden men edildi

Şampiyonlar Ligi üçüncü ön elemesinde Celtic’i 4-1 ve 2-0’lık skorlarla eleyen Polonya Ligi takımlarından Leiga Varşova, kurallara aykırı oyuncu oynattığı için UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nden men edildi.

DHA'nın haberine göre, bugün Avrupa Ligi play-off kurasına girmesi beklenen ekip, UEFA’nın kurallara aykırı futbolcu oynattığı gerekçesiyle savunma istemesiyle sarsıldı. UEFA, Legia’dan savunma isterken 22 yaşındaki savunma oyuncusu Bartosz Bereszynski’nin de durumunu incelemeye aldı. Geçen sezonn Legia’nın Apollon ile oynadığı Avrupa Ligi grup maçında kırmızı kart görüp üç maç ceza alan futbolcu bu sezon Avrupa Ligi elemelerinde St.Patrick’s ile oynanan iki maçta ve Celtic ile oynanan ilk maçta forma giymedi. Ancak UEFA, Celtic ile oynanan ikinci maçta 86. dakikada sahaya giren Bereszynski’nin St.Patrick’s maçlarında listede bildirilmediği için soruşturma açtı.

UEFA yapılan incelemenin ardından şampiyonlar ligi ön elemesinde Celtic'i eleyen Legia Varşova’yı cezalı oyuncu oynattığı için diskalifiye ettiğini açıkladı. İskoç ekibi Celtic ise bu kararın ardından play off oynayacak ekip olarak yoluna devam etti.