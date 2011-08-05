-LEGIA VARŞOVA: 0 - GAZİANTEPSPOR: 0 VARŞOVA (A.A) - 04.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Legia Varşova-Gaziantepspor karşılaşmasının ilk devresi 0-0 berabere sona erdi. 2. dakikada, Sosa ceza sahası dışında Serdar'a aktardı, bu futbolcunun ortasında Cenk iyi yükseldi, ancak isabetsiz kafa şutuna defans müdahale ederek tehlikeyi önledi. 5. dakikada, Cenk orta alandan gelen topla hareketlendi, nefis bir topuk pasıyla Popov'a aktardı ancak Popov geç kalınca defans uzaklaştırdı. Hemen sonrasında gelişen Legia Varşova kontra atağını Emre kesti. 10. dakikada, Legia Varşova soldan Ljuboboja ile tehlikeli geldi. Arka direğe Manu'ya yapılan ortada bu oyuncunun vuruşunu defans kornere çeldi. 19. dakikada, Gaziantepspor sağ kanattan geliştirdiği atakla Varşova kalesine geldi, Olcan Popov'a aktardı, Popov'un volesi kaleci Skaba da kaldı. 26. dakikada, Dany Nounkeu sektirince Emanuel Manu topu kaparak hızlı hareketlerle ceza sahasına girdi, dar açıda rağmen vuruşunu kaleci Kacemarskas çeldi. 36. dakikada Gaziantepspor mutlak bir golden olduç Gaziantepspor kontra atağında Popov kaleci Skaba ile karşı karşıya kaldı, Popov'a ayağıyla uzandı, Popov karara itiraz ederken hakem müdahaleyi topa olarak değerlendirdi. 40. dakikada, Dany Nounkeu yine ıskalayınca top Vrdoljak da kaldı, bu oyuncunun kötü vuruşunu Karcemarskas kontrol etti. Başka önemli pozisyon olmayınca ilk yarı golsüz berabere sona erdi. -MAÇTAN NOTLAR- İlk maçta rakibine Radovıc'ın attığı golle sahasında 1-0 yenilen Gaziantepspor, Legia Varşova deplasmanına 'tur' için çıktı. Teknik direktör Tolunay Kafkas, ilk maçın aksine bu maçta Cenk Tosun, Yasin Pehlivan'a şans verirken, Wagner ve El Yasa'yı yedeğe çekti. Legia Varşova taraftarı maça ilgi gösterirken, karşılaşmayı Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Reşit Uman ile birlikte Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, Varşova'da yaşayan bir grup Türk vatandaşı da izledi. Stat: Pepsi Arena (Wojska Polskiego) Hakemler: Darko Ceferin, Andrej Kokolj, Matej Zunic Legia Varşova: Wojciech Skaba, Zewlakov, Emanuel Manu, Jakub Wawrzynıak, Ariel Borysıuk, Komorowskı, Vrdoljak, Rzeznıczak, Ljuboja, Maciej Rybus, Radovic Gaziantepspor: Karcemarskas, Emre Güngör, Murat Ceylan, Ivan, Dany Nounkeu, Serdar Kurtuluş, Sosa, Olcan, Yasin, Cenk Tosun, Popov Gol: Sarı Kartlar: Dk. 29 Vrdoljak, Dk. 31 Komorowskı (Legia Varşova), Dk. 32 Serdar Kurtuluş (Gaziantepspor)