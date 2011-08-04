-LEGIA VARŞOVA-GAZİANTEPSPOR VARŞOVA (A.A) - 04.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Legia Varşova-Gaziantepspor rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Pepsi Arena (Wojska Polskiego) Hakemler: Darko Ceferin, Andrej Kokolj, Matej Zunic Legia Varşova: Wojciech Skaba, Zewlakov, Emanuel Manu, Jakub Wawrzynıak, Ariel Borysıuk, Komorowskı, Vrdoljak, Rzeznıczak, Ljuboja, Maciej Rybus, Radovic Gaziantepspor: Karcemarskas, Emre Güngör, Murat Ceylan, Ivan, Dany Nounkeu, Serdar Kurtuluş, Sosa, Olcan, Yasin, Cenk Tosun, Popov