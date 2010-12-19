Lefter'in sağlık durumu kötüleşti

T24 - Fenerbahçe'nin ''Ulu çınarı'' efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis'in sağlık durumunun bugün ağırlaştığı öğrenildi. Atina'nın ''Evangelismos'' Hastanesi yetkilileri, yaptıkları açıklamada, hastanenin kalp ve damar hastalıkları kliniği yoğun bakım ünitesinde bulunan Küçükandonyadis'in, düne nazaran kötülediği yorumunda bulundular. Yetkililer, ''Hastanın durumu istikrarlı değil. Düne göre bugün koşullar daha da zor. Tabii ki değişmez diye bir şey yok, ancak Sayın Küçükandonyadis'in yaşının da ileri oluşu durumu güçleştiriyor'' diye konuştular.







''Ordinaryüs'' lakaplı, 85 yaşındaki Küçükandonyadis'e dün, yüzde 80 oranında aort damarı tıkanıklığı teşhisi konulmuştu.





Küçükandonyadis'in hastanede enfeksiyon kaptığını da belirten yetkililer, bu duruma karşı gerekli önlemlerin alındığını açıklamışlardı.





Yetkililer, efsane futbolcunun hastaneden çıkarak yolculuk yapmasının mümkün olmadığını vurgulamışlardı.





Öte yandan, Küçükandonyadis'in dün, geçen güne kıyasla daha iyi olduğunu belirten doktorlar, ''bu tür durumlarda, 1 artı 1 eşittir 2 etmiyor. Hastamızın durumu ciddiyetini koruyor'' demişlerdi.





''Benden selam söyle Büyükada'ya"



Perşembe günü yoğun bakıma alınan, bilinci açık olan Küçükandoniyadis, konuşmak da zorluk çekse de Büyükadalı dostlarından getirilen selamları duyunca tebessüm etmiş ve ''Benden selam söyle Büyükada'ya. Önümüzdeki yaz inşallah Ada'da tekrar beraber oluruz'' şeklindeki dileğini dile getirmişti.





