-Lefter'in ölümü Macar medyasında geniş yer buldu BUDAPEŞTE (A.A) - 15.01.2012 - Fenerbahçeli efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis'in ölümü Macar medyasında geniş yer buldu. Macar medyası, ''Mükemmel bir Türk futbolcu öldü'', ''Türk futbolunda yas'', ''50 kez milli olan efsane futbolcu Lefter öldü'' başlıkları atarken, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 87 yaşında, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini yazdı. Lefter'in fotoğraflarını da yayınlayan Macar medyası, Türkiye'de sadece Fenerbahçeliler tarafından değil, Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar ve tüm futbol taraftarları tarafından çok sevilen bir futbolcu olan Lefter'in, oynadığı 615 maçta 423 gol atarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdığı ve ölümünün Türk futbolunu yasa boğduğu yorumunda bulundu.