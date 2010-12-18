-LEFTER'DE AORT DAMAR TIKANIKLIĞI TEŞHİSİ ATİNA (A.A) - 18.12.2010 - Fenerbahçe'nin ''Ordinaryüs'' lakaplı efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'e aort damarı tıkanıklığı teşhisi konulduğu öğrenildi. Küçükandonyadis'in geçtiğimiz gün yoğun bakıma alındığı, başkent Atina'nın ''Evangelismos'' Hastanesi Kalp ve Damar Hastalıkları Kliniği'nin üst düzey yetkilileri, hastanın durumunun ciddi olduğunu, ancak dünden bu yana kötü bir gelişme kaydedilmediğini kaydettiler. Küçükandonyadis'in aort damarında yüzde 80'e ulaşan tıkanıklık olduğunu da belirten yetkililer, hastanın durumuna göre ameliyatın sözkonusu olabileceğini bildirdiler. Geceyi göreceli rahat geçiren ''Ordinaryüs''ün hastanede enfeksiyon kaptığını da belirten yetkililer, bu duruma karşı gerekli önlemlerin alındığını açıkladılar. Yetkililer, efsane futbolcunun hastaneden çıkarak yolculuk yapmasının mümkün olmadığını vurguladılar. Bu arada, efsane futbolcunun, dün birara, yatağından kalkamamasına rağmen, bağlı olduğu cihazların kablosunu üzerinden çıkartıp atma girişimde bulunduğu, sözkonusu girişimin, hastanın yatıştırılmasıyla engellendiği öğrenildi.