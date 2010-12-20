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Spor

LEFTER TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR ATİNA(A.A)

20 Aralık 2010 17:30

-LEFTER TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR ATİNA(A.A) - 20.12.2010 - Fenerbahçe'nin ''Ordinaryüs'' lakaplı efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in bu akşam saatlerinde Türkiye'ye dönmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Fenerbahçe Kulübü Müdürü Serkan Acar, Atina'nın ''Evangelismos'' Hastanesi Kalp ve Damar Hastalıkları Kliniği'nde tedavi altında tutulan Küçükandonyadis ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, efsane futbolcunun İstanbul'a gün içinde götürülmesi yönünde hazırlıklar yapıldığını söyledi. Küçükandonyadis'in doktorlarının hastanın ambulans uçakla Atina'dan alınmasının sakıncası olmadığını söylediklerini belirten Acar, ''Hastanın durumu iyi. Şu anda kendisiyle sohbet ediyoruz. İstanbul'a hareketimiz muhtemelen 18.00-18.30 sularında olur'' dedi. Öte yandan, Küçükandonyadis'in sağlığına ilişkin değerlendirmede bulunan doktorlar, ''Hastanın geçtiğimiz günlerde inişli çıkışlı olan sağlık durumunun düne nazaran daha iyi olduğunu'' belirttiler.

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