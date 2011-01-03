Lefter taburcu oldu

T24 - Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis, tedavi gördüğü Memorial Hastanesi'nden taburcu oldu.Rahatsızlandığı Atina'dan 14 gün önce özel bir ambulans uçakla İstanbul'a getirilen ve tedavisi sürdürülen Lefter, Büyükada'daki evine gitmek üzere hastaneden ayrıldı.

Ambulansla Maltepe sahiline götürülecek Lefter, buradan Adalar Belediyesi'nin hizmeti olan ambulans bot ile Büyükada'daki evine gidecek.

Lefter'in taburcu olması nedeniyle Memorial Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında, doktoru Deniz Şener, ''Kendisi çok şükür sağlığına kavuştu, durumu iyi. Bir takım rahatsızlıkları ise devam ediyor. Kalp kapaklarındaki sorun ile ilgili yakın takibini sürdürmek zorundayız. Şeker hastalığı da var. Lefter'in belirli aralıklarla takip ve tedavisi devam edecek'' diye konuştu.

Prof. Dr. Bingür Sönmez ise Lefter'in zaman zaman hastanelerini ziyaret edeceğini belirterek, ''Ancak şu an durumu iyi, efsane adaya dönüyor'' dedi.



Lefter: Herkese çok teşekkür ediyorum.



Basın toplantısına tekerlekli sandalye ile gelerek katılan ve durumu oldukça iyi görünen Lefter, kendisiyle ilgilenen ve hastanede ziyaret eden herkese çok teşekkür etti.

Lefter, özellikle Fenerbahçe Kulübü ile kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a ve iyileşmesinde emek harcayan doktorlara teşekkürlerini sundu.

Lefter, bir basın mensubunun CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Ben Lefter'in çok iyi bir kaleci olması sayesinde Fenerbahçeli oldum'' sözünü hatırlatması üzerine, ''İyi ki başka bir şey dememiş. Kaleci değilim. Kaleci olsaydım çok gol yerdim'' diye espri yaptı.

Lefter'in kızı Aleki Balkan da kendilerinden ilgisini eksik etmeyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Hasan Göğüş ve Türkiye'nin Pire-Atina Başkonsolosu Beyza Üntuna'ya da teşekkür etti.

Lefter için düzenlenen basın toplantısına Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, Beşiktaşlı eski futbolcu Recep Adanır, Fenerbahçeli kaleci Şükrü Ersoy, Galatasaray eski kaptanlarından Muzaffer Sipahi, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Yılmaz Toköz de katıldı.



Fenerbahçeli futbolculardan gelen olmadı



Lefter'i, hastanede kaldığı süre içinde çok sayıda kişi ziyaret ederken, Fenerbahçeli futbolculardan kimsenin gelmediği öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün ambulans uçak tutarak İstanbul'a getirdiği efsanevi futbolcuyu, 14 gün süren tedavisi süresinde Fenerbahçeli futbolcuların ziyaret etmemesi ilginç karşılandı.

