Lefter taburcu edildi

T24 - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın efsanevi futbolcusu Lefter Küçükandonyadis bügün tedavi gördüğü Memorial Hastanesi'nden taburcu edildi.

17 Aralık'ta Atina'da rahatsızlanan ve Evangelismos Hastanesi Kalp ve Damar Hastalıkları kliniğinde yoğun bakıma alınan Lefter'e bir gün sonra aort damarı tıkanıklığı teşhisi konulmuştu. 20 Aralık tarihinde Fenerbahçe Asbaşkanı Murat Özaydınlı ve Kulüp Müdürü Serkan Acar, Ordinaryüs lakablı futbolcuyu İstanbul'a getirmek üzere Yunanistan'a gitmişti. Lefter, Fenerbahçe Kulübü tarafından tahsis edilen özel ambulans uçakla bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Atina'dan İstanbul'a 21 Aralık'ta getirilmişti. 86. yaş gününü yoğun bakımda geçiren efsane futbol adamı, yoğum bakımdan çıktığı 23 Aralık'ta doğum gününü 1 gün gecikmeli de olsa kutladı. Lefter'i 30 Aralık'ta İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili Lütfi Arıboğan, Başkanlık Koordinatörü Mümtaz Karakaya ve Futbol Federasyonu Genel Sekreter Vekili Ali Parlak ziyaret etti. 13 gündür Memorial Hastanesi'nde tedavi edilen Lefter Küçükandonyadis bugün taburcu oldu. Daha sonra ambulansla Maltepe sahiline götürülecek Lefter, buradan Adalar Belediyesi'nin hizmeti olan ambulans bot ile Büyükada'daki evine gidecek.



Basın toplantısı düzenlendi

Lefter'in taburcu olması nedeniyle Memorial Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında, doktoru Deniz Şener, "Kendisi çok şükür sağlığına kavuştu,durumu iyi. Bir takım rahatsızlıkları ise devam ediyor. Kalp kapaklarındaki sorun ile ilgili yakın takibini sürdürmek zorundayız. Şeker hastalığı da var. Lefter'in belirli aralıklarla takip ve tedavisi devam edecek" diye konuştu. Prof. Dr. Bingür Sönmez ise Lefter'in zaman zaman hastanelerini ziyaret edeceğini belirterek, "Ancak şu an durumu iyi, efsane adaya dönüyor" diye konuştu.

Basın toplantısına tekerlekli sandalye ile gelerek katılan ve durumu oldukça iyi görünen Lefter, kendisiyle ilgilenen ve hastanede ziyaret eden herkese çok teşekkür etti. Lefter, özellikle Fenerbahçe Kulübü ile kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a ve iyileşmesinde emek harcayan doktorlara teşekkürlerini sundu.

Lefter, bir basın mensubunun CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Lefter'in çok iyi bir kaleci olması sayesinde Fenerbahçeli oldum" sözünü hatırlatması üzerine, "İyi ki başka bir şey dememiş. Kaleci değilim. Kaleci olsaydım çok gol yerdim" diye espri yaptı.

Lefter'in kızı Aleki Balkan da kendilerinden ilgisini eksik etmeyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Hasan Göğüş ve Türkiye'nin Pire-Atina Başkonsolosu Beyza Üntuna'ya da teşekkür etti.

Lefter için düzenlenen basın toplantısına Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, Beşiktaşlı eski futbolcu Recep Adanır, Fenerbahçeli kaleci Şükrü Ersoy, Galatasaray eski kaptanlarından Muzaffer Sipahi, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Yılmaz Toköz de katıldı.

Bu arada Lefter'i, hastanede kaldığı süre içinde çok sayıda kişi ziyaret ederken, Fenerbahçeli futbolculardan kimsenin gelmediği öğrenildi.