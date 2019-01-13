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Spor

Lefter Küçükandonyadis mezarı başında anıldı

"Ordinaryüs" Lefter, hayatını 7 sene önce kaybetti

13 Ocak 2019 17:53

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane futbolcusu, "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis, ölümünün 7'nci yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Büyükada Rum Ortadoks Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine; Lefter'in ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, Divan Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyeleri, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin, Fenerbahçeliler Derneği (Feder) Başkanı Şahin Gönülcü, sarı-lacivertli eski sporcular ve taraftarlar katıldı.

Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan ile eski futbolcu Ogün Altıparmak, törende kısa birer konuşma yaptı. Merhumun ruhuna okunan dualarla da tören son buldu.
 

(DHA)

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