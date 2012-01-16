-Lefter anısına çubuklu forma MANİSA (A.A) - 16.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçeli futbolcular, Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in vefatı nedeniyle sahaya üzerlerinde ''Lefter'' yazılı nostaljik çubuklu 10 numaralı formalarla çıktı. Karşılaşma öncesinde ısınmaya ''Lefter'' yazılı ve 10 numaralı eşofmanlarla çıkan Fenerbahçeli futbolcular, seremonide 10 numaralı, arkasında ''Lefter'' yazılı nostaljik çubuklu formalarla yer aldı. Fenerbahçeli futbolcular, sahaya çıkarken üzerinde ''Rahat uyu, çubuklu forma bize emanet'' yazılı pankartı taşıdılar. Manisasporlu oyuncular da sahaya Manisa Zihinsel Engellileri Eğitme ve Koruma Derneği bünyesindeki engelli çocuklarla birlikte ''Engelli olmak öğrenmeye ve üretmeye engel değildir'' yazılı pankartla çıktı. Engelli çocuklar da seremonide yer alırken, sarı lacivertli futbolcular nostaljik çubuklu formaları çıkararak müsabakada çubuklu formayla oynadı. Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, geçen haftaki ilk 11'den farklı olarak Alex, Gökay Iravul ve Semih Şentürk'ün yerine Emre Belözoğlu, Caner Erkin ve Bienvenu'ye forma şansı verdi. Sarı lacivertli ekibin genç oyuncusu Recep Niyaz, bu sezon ilk kez 18 kişilik kadroda yer aldı. Manisaspor, kart cezalıları Nizamettin Çalışkan ve Murat Erdoğan'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Mehmet Güven'den yoksun mücadele etti.