-LEFKOŞA'DA EŞEKLİ EYLEM LEFKOŞA (A.A) - 17.02.2011 - Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile hükümetin hayvancılıkla ilgili politikasını protesto etmek amacıyla, Meclis ve Bakanlık önünde araçlı, eşekli protesto eylemi düzenledi. Meclis önündeki eyleme Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB), Patates Üreticileri Birliği ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkar Odaları Birliği de (KTEZOB) destek verdi. Eylemciler, Meclis önüne, ''Vatan-Hürriyet-Ekmek'' yazan pankart ve bir eşek ve çobanla birlikte geldi. Eylemciler, eşeğin, ''hükümetin kendilerini eşek yerine koymasını'' simgelediğini söylediler. Meclis önünde bir süre eylem yaparak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Zorlu Töre'yi istifaya davet eden eylemciler, ''başarısız'' olarak niteledikleri Töre'nin, Başbakan İrsen Küçük tarafından görevden alınmasını talep etti. Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, Meclis önünde yaptığı konuşmada, ''üreten, emeğiyle geçinmeye çalışan hayvancıların sorunlarını duyurmak için yollarda olduğunu'' ifade ederek, Bakan Töre'ye hitaben, ''Sorunlarımızı çözmeyen, bizi dinlemeyen, bu işi bilmeyen sizsiniz. Bizi bakanlık kapısında dilenci yaptınız. Zamdan başka bir şey yapmadınız, et ithal ederek hayvan fiyatlarının yüzde 50 düşmesine neden oldunuz'' diye konuştu. Hükümeti hayvancılığı yok etmekle suçlayan Naimoğluları, halka, hayvancıya "yalan söylendiğini" ileri sürdü. Naimoğluları, iki yılda bir kilo arpanın fiyatının 30 kuruştan 45 kuruşa çıkarıldığını, ancak iki yıldır süt parasına bir kuruş artış yapılmadığını belirtti. Hayvan üreticilerinin, köylülerin gerçek milliyetçiler olduğunu söyleyen Naimoğluları, ''Töre'nin yaptıklarının Kıbrıs Türk tarihine kara bir leke olarak yazılacağını'' savundu. Eyleme destek veren Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Ali Can Kabakçı da, hayvancısı, narenciyecisi, çiftçisiyle Kıbrıs Türk köylüsünün meydanlarda üretimine, emeğine sahip çıkma mücadelesi verdiğini belirterek, Kıbrıs Türk köylüsünün hiçbir zaman hiç kimsenin kendisini ezmesine müsaade etmediğini, bundan sonra da etmeyeceğini söyledi. Patates Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Yeşilada da, patates üreticilerinin hayvan yetiştiricisi ve üreticilerin yanında olduğunu ve eylemlerine destek verdiğini kaydetti. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Hürrem Tulga ise, ''Üreten, katma değer yaratan, ülkeyi yaratan hayvancıların eylemine destek verdiklerini'' söyledi.