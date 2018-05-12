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Lefkoşa'da çatı katından atlayan liseli Leyla, hayatını kaybetti

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen lise öğrencisi Leyla A

12 Mayıs 2018 20:44

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa\'da, psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen lise öğrencisi Leyla A. (17) intihar etti.
Lefkoşa\'da psikolojik sorunları bulunan ve tedavi gördüğü belirtilen lise öğrencisi Leyla A., bu sabah ailesiyle yaşadığı dairenin çatı katından kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen genç kız ağır yaralandı. Lefkoşa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Leyla A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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