Lefkoşa ve Ankara'da kriz görüşmesi



Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk sığınmacı krizi zirvesinin ön hazırlıklarını tamamlamak amacıyla Kıbrıs'a gidiyor. Tusk Lefkoşa'da, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili görüşmelerin hızlandırılmasına karşı çıkan Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek. Türkiye mülteci krizindeki işbirliği karşılığında tam üyelik müzakerelerinde beş faslın daha açılmasını istiyor.

Kıbrıs, Türkiye'nin askeri birliklerini adanın kuzeyinden çekmemesini gerekçe göstererek AB ile Türkiye arasındaki üyelik görüşmelerini engelliyor. Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğalgaz yataklarının işletilmesi konusunda da anlaşmazlık çıkmıştı. Perşembe günü Brüksel'de yapılacak olan AB – Türkiye zirvesinde Ankara hükümetinden Yunanistan'a gelen mültecileri geri alması istenecek. Donald Tusk Lefkoşa'daki temaslarını tamamladıktan sonra Ankara'ya geçerek, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.