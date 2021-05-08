Leeds United'ın son kurbanı Tottenham

Son haftalarda ligin dev takımlarına karşı aldığı sonuçlarla dikkat çeken Leeds United, sahasında Tottenham'ı 3-1 mağlup etti.

Premier Lig ekiplerinin mücadelesinde Leeds United, konuk ettiği Tottenham'ı 3-1 mağlup etti.

Ligin 35. hafta karşılaşmasında, bu sezon Şampiyonlar Ligi kotası almayı hedefleyen takımlardan Tottenham, Elland Road Stadı'nda Leeds United'ın konuğu oldu.

Leeds United, 13. dakikada Stuart Dallas, 42. dakikada Patrick Bamford ve 84. dakikada Rodrigo'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Tottenham'ın tek gülünü, 25. dakikada Heung-Min Son kaydetti.

Bu sonuçla Tottenham 56 puanda kalırken, Leeds United ise puanını 50'ye yükseltti.

Leeds United, Mart ayından bu yana büyük takımlarla oynadığı maçlarda Chelsea ile 0-0, Liverpool ve Manchester United ile 1-1 berabere kalırken Manchester City'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.