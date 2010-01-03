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Spor

Leeds United efsanesi geri döndü!

FA Cup'ta Leeds United'a kendi sahasında 1-0 yenilen Manchester United 3. turda kupaya veda etti.

03 Ocak 2010 02:00

T24 - Leeds efsanesi geri döndü. FA Cup'ta Leeds United'a kendi sahasında 1-0 yenilen Manchester United 3. turda kupaya veda etti.



Bir zamanlar Premier Lig'de fırtınalar estiren fakat yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle alt liglere kadar düşen ve şu anda Birinci Lig'de mücadele eden Leeds United Old Trafford'da adeta eski günlerine döndü.

FA Cup mücadelesinde Manchester United karşısına çıkan Leeds United sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak önemli bir sürprize imza attı ve 4.tura yükseldi. Premier Lig'de şampiyonluk yarışı içerisinde yer alan Kırmızı Şeytanlar ise Leeds United'a yenilerek kupaya veda etmek zorunda kaldı.

Karşılaşmanın henüz 19. dakikasında Beckford'un attığı golle öne geçen Leeds United karşılaşmanın geride kalan bölümlerinde çok iyi mücadele ederek, Rooney, Owen, Berbatov, Giggs gibi isimleri durdurarak maçı galip tamamlamasını bildi. Karşılaşmanın son dakikaları büyük bir heyecana sahne olurken Leeds United kalecisi Ankergren çok önemli kurtarışlara imza attı.

Bu skorla Leeds United 7 yıl aradan sonra FA Cup'ta 4. tura yükselme başarısı gösterirken Manchester United'ı da sahasında 28 yıl aradan sonra yendi.

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