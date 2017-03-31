T24 LogoT24 Logo
Spor

LeBron'dan yeni rekor

NBA'de toplamda 28 bin 599 sayıya ulaşan James, O'Neal'ın 3 sayı farkla üstüne çıktı

31 Mart 2017 17:46

Üst üste 3. mağlubiyetini Chicago karşısında alan Cleveland'da LeBron James, NBA'in en skorer oyuncuları listesinde 7. sıraya yükseldi.

NBA'de son haftalardaki düşük performansıyla dikkat çeken ve Doğu Konferansı'nda uzun süredir sürdürdüğü liderliğini kaybeden son şampiyon Cleveland Cavaliers, United Center'da konuk olduğu Chicago Bulls'a da 99-93 mağlup oldu.

Play-off'a kalma mücadelesini sürdüren 9. sıradaki Bulls'ta Nikola Mirotic 28 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaparak sezonun en skorer maçını çıkardı. Jimmy Butler 25 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyete katkı sağladı.

Art arda 3. maçını kaybeden Cavaliers'ta ise mücadeleyi 26 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle tamamlayan LeBron James, NBA tarihinde en çok sayı atan oyuncular listesinde efsane pivot Shaquille O'Neal'ı geçerek 7. sıraya yükseldi. NBA'de toplamda 28 bin 599 sayıya ulaşan James, O'Neal'ın 3 sayı farkla üstüne çıktı.

ETİKETLER

LeBran JamesNBArekor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24