LeBron'dan yeni rekor

Üst üste 3. mağlubiyetini Chicago karşısında alan Cleveland'da LeBron James, NBA'in en skorer oyuncuları listesinde 7. sıraya yükseldi.

NBA'de son haftalardaki düşük performansıyla dikkat çeken ve Doğu Konferansı'nda uzun süredir sürdürdüğü liderliğini kaybeden son şampiyon Cleveland Cavaliers, United Center'da konuk olduğu Chicago Bulls'a da 99-93 mağlup oldu.

Play-off'a kalma mücadelesini sürdüren 9. sıradaki Bulls'ta Nikola Mirotic 28 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaparak sezonun en skorer maçını çıkardı. Jimmy Butler 25 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyete katkı sağladı.

Art arda 3. maçını kaybeden Cavaliers'ta ise mücadeleyi 26 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle tamamlayan LeBron James, NBA tarihinde en çok sayı atan oyuncular listesinde efsane pivot Shaquille O'Neal'ı geçerek 7. sıraya yükseldi. NBA'de toplamda 28 bin 599 sayıya ulaşan James, O'Neal'ın 3 sayı farkla üstüne çıktı.