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Spor

LeBron'dan üst üste üçüncü triple-double

Milli basketbolcu Cedi Osman 5 sayı ile oynadı

18 Aralık 2017 20:00

NBA'in formda ekiplerinden Cleveland Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards'ı 106-99 yenerek son 19 maçta 18. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James mücadeleyi 20 sayı, 15 asist ve 12 ribauntla tamamlayarak üst üste üçüncü, kariyerindeki 61. triple-double'ına imza attı. Sezona kötü başlayan Cavaliers'ın kendini bulmasında başrolü üstlenen James, son 13 karşılaşmada 26,8 sayı 10,7 asist 10,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. 32 yaşındaki basketbolcu kariyerinde ilk defa art arda 5 maçta çift haneli asist üretti.

Konuk ekipte Kevin Love'ın 25 sayı ve 9 ribauntla oynadığı maçta milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 sayıyla mücadele etti.

Wizards cephesinde ise Bradley Beal'ın 27 sayı 5 ribaunt 5 asist, Mike Scott'ın 19 sayı ve John Wall'un 15 sayı 10 ribaunt 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi.(Eurosport)

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