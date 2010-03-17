LeBron'dan triple double, Phoenix'ten 152 sayı

T24 -

Kings - Lakers:

99 -

106

Suns - Timberwolves:

152 -

114

Pistons - Caveliers:

101 -

113

Pacers - Bobcats:

99 -

94

Heat - Spurs:

76 -

88

Nets - Hawks:

84 -

108

Grizzlies - Bulls:

104 -

97

Nuggets - Wizards:

97

- 87

Kobe Bryant'ın 30, Pau Gasol'un 28 sayı 11 ribaundla oynadığı maçta Kings'i deplasmanda deviren Lakers, peş peşe 4'üncü zaferine imza attı.Andrew Bynum 21 sayı 12 ribaundla galibiyete destek verirken Lakers bu maçta pota altında -boyalı alanda- 60 sayı kaydetti. Gasol-Bynum ikilisi karşılaşmayı 28'de 21 ile tamamladı.Kings'de "Çaylak" Tyreke Evans, 25 sayı 11 ribaund 9 asistle maçı tamamlayarak kariyerinde ikinci kez "triple-double" yapma şansını kıl payı kaçırırken takım, Lakers'a karşı peş peşe 5'inci mağlubiyetini aldı.Jason Richardson'ın 27, Amare Stoudemire'ın 25 sayı kaydettiği maçta, ilk 5 isimleri maçın çoğunu kenarda tamamlarken yedeklerin sahne aldığı Suns, 152 sayı kaydederek bu sezon bir NBA takımının kaydettiği en yüksek skora ulaştı.266 sayı kaydedilen maçta Suns'dan Lou Amundson kariyer rekorunu egale ederek 20 sayı kaydederken ev sahibi, Timbervolwes'un peş peşe 10'uncu mağlubiyetini tatmasını sağladı. Timbervolwes ayrıca son 17 maçından 16'sında sahadan boynu bükük ayrılan taraf oldu. Sekiz ismin çift haneli sayılara ulaştığı Suns'da takım, %56 ile şut çekti ve üç sayılık çizgisinden 31'de 15 isabet buldu.Timberwolves'da Corey Brewer 21 sayı kaydetti.Cleveland Caveliers'ın Detroit Pistons'a konuk olduğu maçta 29 sayı 12 ribaund 12 asistle geceye damga vuran LeBron James, bu sezon 4'üncü kez "triple-double" yaptı ve takımını Pistons karşısında 12 sayı farkla galibiyete taşıdı.Son 11 maçında sadece 1 kez yenilen ve peş peşe 4'üncü maçını kazanan Cavs, 53-15 ile NBA'in en iyi ekibi konumuna sahip durumda.10'da 8 kaybeden ve peş peşe 3'üncü mağlubiyetini alan Pistons'da, Richard Hamilton 24 sayıyla maçı tamamladı.Danny Granger'ın 26 sayı kaydettiği maçta Pacers, Bobcats'i devirerek konuk ekibin peş peşe 7'inci zaferla tarihindeki en başarılı seriyi yakalamasına izin vermedi.Troy Murphy 16 sayı 13 ribaund, Mike Dunleavy de 15 sayıyla son 17 maçından 14'ünü kaybetmiş olan Indiana'nın galibiyetine destek verdi.Sakatlığı sebebiyle peş peşe ikinci maçını kaçıran All-Star Gerald Wallace'ın yerine maça başlayan Pacers'ın eski oyuncularından Stephen Graham, kariyer rekoru kırdığı maçta 19 sayı kaydetti ve kariyerinin en iyi ribaund istatistiği olan 8 ribaundu bu maçta tekrar etti. Bir diğer eski Pacers olan Stephen Jackson da 20 sayı 9 ribaund 6 asistle maçı tamamladı.Manu Ginobili'nin 22, George Hill'in 16 sayı kaydettiği maçta Spurs, 3'üncü çeyrekte açtığı 25 sayılık farkın çoğunu kaybetse de Heat deplasmanından zaferle ayrıldı.Richard Jefferson 15, Tim Duncan 12 sayı 11 ribaundla galibiyete destek oldu. 9'da 8 yapan Spurs, bu galibiyetle gecenin sonunda Batı'da en kötü ihtimalle 7'inci sırada yer almayı garantiledi.Heat'de Dwyane Wade 28 sayı kaydederken takım, evindeki son 7 maçta ilk kez yenildi. Heat'de Jermaine O’Neal 13 ve Udonis Haslem de 10 sayı 12 ribaundla karşılaşmayı tamamladı.Maça ilk 5'te başlamayan isimler arasında 17.5 sayı ortalamasıyla NBA'in en skorer ismi olan Jamal Crawford, 25 sayı kaydettiği maçta Hawks'ı peş peşe 3'üncü ve son 12 maçında 9'uncu zaferine taşıdı.Bu sezon ilk kez Joe Johnson'dan yoksun kalan Hawks'da Marvin Williams 15 sayıyla galibiyete destek verdi. Al Horford 15 sayı 11 ribaundla maçı tamamladı.Nets'de Brook Lopez 21 sayı kaydederken takım 67'de 60'ıncı kez sahadan mağlup ayrıldı.Nets'in geride kalan 15 maçında 3 galibiyet alması gerekiyor ki NBA tarihinin normal sezonda en az galibiyet alan yeni takımı olmasın. Bu "kötü" rekorun şu andaki sahibi 1972-73 sezonunda sadece 9 galibiyet elde eden Philadelphia 76ers.O.J. Mayo'nun 5'te 4 üç sayılık isabetle 24 sayı kaydettiği maçta Memphis, Chicago'nun peş peşe 8'inci mağlubiyetini almasını sağladı.Mike Conley 19 sayı 10 asistle galibiyete destek verirken Zach Randolph 18 sayı 12 ribaundla double double yapan bir diğer isim oldu. Rudy Gay 12, Marcus Williams ile Hasheem Thabeet 10'ar sayıyla maçı tamamladı. Thabeet 9 da ribaund aldı.4 lider skorerinden yoksun olan Bulls'da Flip Murray 25 sayı kaydetti.17 sayısından 13'ünü son çeyrekte kaydeden J.R. Smith, Nuggets'ın Wizards'ı avlamasında önemli bir rol oynadı.Carmelo Anthony 29 sayı 12 ribaundla takımın en etkili ismi olurken Nene de 16 sayıyla galibiyete destek verdi. Wizards bu sonuçla peş peşe 9'uncu maçını kaybetti.Nuggets'da kanser tedavisi gören antrenör George Karl, kaçırdığı 4 maçın ardından Wizards karşısında takımının başında yer aldı.Andray Blatche 23 sayıyla Wizards'ın en skoreri oldu ve Al Thornton da 16 sayıyla maçı tamamladı.