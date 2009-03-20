LeBron'dan triple-double



NBA'de Cleveland Cavaliers, LeBron James'in 26 sayı – 11 ribaunt – 10 asistle triple-double yaptığı maçta Portland Trail Blazers'ı uzatma sonunda 97-92 mağlup etti.



NBA'in en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan Cleveland Cavaliers, sahasında Portland Trail Blazers'ı ağırladı. LeBron James'in tirple-double'ı ile sahadan galibiyetle ayrılmayı başaran Cavalies, üst üste 7. maçını kazanırken, iç sahadaki galibiyet sayısını da 31'e çıkardı.



Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Portland hücumda daha etkili olurken, rakibine kolay sayı şansı tanımayan konuk takım çeyreği 19-12 önde kapattı. İkinci çeyrekte Daniel Gibson'ın da skora katkı yapmasıyla birlikte farkı eriten Cavaliers, soyunma odasına 36-34 geride gitti.



İkinci yarıya Litvanyalı pivot Zydrunas Ilgauskas'ın basketleriyle başlayarak skor üstünlüğünü ele geçiren ev sahibi takım, Daniel Gibson'ın son saniyede gelen 3 sayılık basketiyle son çeyreğe 65-57 üstün başladı.



Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne olurken, Brandon Roy-Travis Outlaw ikilisinin skorer oyunuyla rakibini yakalamayı başaran Portland, maçın normal süresinin sonunda skora 86-86 eşitlik getirerek karşılaşmayı uzatma bölümüne taşıdı.



Uzatma bölümünde LeBron James'in ürettiği 6 sayı ile rakibine üstünlük kuran Cavaliers, sahadan 97-92'lik skorla galip ayrıldı.



Bu sezonki 7. tirple-double'ına imza atan LeBron James, 26 sayı – 11 ribaunt – 10 asist – 2 blokla maçın yıldızı olurken, Zydrunas Ilgauskas 21 sayı – 5 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.



Konuk ekipte ise, Brandon Roy'un 24 sayı – 7 ribaunt – 7 asisti ile Travis Outlaw'ın 17 sayı – 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.



LAKERS TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ



Batı Konferansı'nın zirvesindeki Los Angeles Lakers, evi Staples Center'da Golden State Warriors'ı 3. çeyrekteki etkili oyunuyla 114-106 mağlup etti.



İlk çeyreği konuk ekip karşısında 28-26 geride tamamlayan Lakers, ikinci çeyrekte İspanyol yıldız Pau Gasol'ün etkili oyunuyla soyunma odasına 1 sayılık avantajla gitti.



İkinci yarıya Kobe Bryant'ın önderliğinde 9-0'lık seriyle giren ev sahibi takım, farkı çift hanelere taşıdı. Üstünlüğünü korumayı başaran Lakers, son çeyreğe de 82-73 önde başladı.



Son çeyreğe Sasha Vujacic'in 3 sayılık basketiyle başlayan Lakers, savunmada etkili olamayınca Warriors son bölümde farkı 3 sayıya kadar indirdi. Trevor Ariza ve Lamar Odom'un sayılarıyla kontrolü yeniden ele geçiren ev sahibi takım, maçı da 114-106'lık skorla kazandı.



Lakers'da Pau Gasol 21 sayı - 14 ribauntla double-double yaparken, süper yıldız Kobe Bryant 21 sayı - 6 ribaunt - 2 asist ve 2 top çalma üretti. Lamar Odom ise, 16 sayı - 12 ribaunt - 4 asist - 3 blokluk performansıyla double-double yapan bir diğer isim oldu.



Konuk ekipte Monta Ellis 27 sayı - 5 asist - 3 ribaunt - 3 top çalmayla, Kelenna Azubuike de 25 sayı - 8 ribauntla salondan ayrıldı.



ATLANTA DOLUDİZGİN



Atlanta Hawks, Batı Konferansı takımlarından Dallas Mavericks'i sahasında 95-87 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.



İlk çeyreği 29-23 geride bitiren Atlanta, ikinci çeyrekte rakip potaya 33 sayı bırakırken potasında 16 sayı gördü ve soyunma odasına 56-45 önde gitti.



İkinci yarıda daha etkili olan Mavericks, farkı azaltmayı başardı ve son çeyreğe 4 sayı geride girdi. 4. çeyrekte Joe Johnson'ın hücumda sorumluluk almasıyla üstünlüğünü korumayı başaran Hawks, sahadan 95-87 galip ayrıldı.



Joe Hohnson 24 sayı - 7 ribaunt - 4 asistlik performansıyla Atlanta'nın en skorer ismi olurken, kenardan gelen Ronald Murray 19 sayı - 2 ribaunt - 2 top çalmayla katkı yaptı.



Konuk ekipte ise, Alman yıldız Dirk Nowitzki'nin 23 sayı - 12 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.



