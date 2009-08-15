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Spor

LeBron'dan Hidayet'e övgü

NBA’de bu sezonun “En Değerli Oyuncusu” seçilen Lebron James, Doğu Konferansı Final serisinin ilk iki maçında muhteşem bir performans sergileyen Hidayet Türkoğlu’ndan övgüy

15 Ağustos 2009 03:00


NBA’de bu sezonun “En Değerli Oyuncusu” seçilen Lebron James, Doğu Konferansı Final serisinin ilk iki maçında muhteşem bir performans sergileyen Hidayet Türkoğlu’ndan övgüyle söz etti.

Hidayet’in mükemmel bir oyuncu olduğunun altını çizen Lebron James, “Hidayet çok iyi bir oyuncu. Neler yapabileceğini iki maçtır gösteriyor. Ama aslında böyle kritik atışları hep yapıyor. Hem normal sezonda, hem de play-off’larda bunu bir kaç defa gösterdi” diye konuştu.

Hidayet, takımı Orlando Magic’in Cleveland Cavaliers ile mücadele ettiği Doğu Finali’nin ilk maçında 15 sayı 14 asistle takımını 107-106’lık galibiyete taşımıştı. İki takımın ikinci buluşmasında ise milli basketbolcumuz 16’sı ikinci yarıda olmak üzere karşılaşmayı 21 sayı ile tamamlarken. Bitime 1 saniye kala Orlando’yu 95-93 öne geçirmişti. Ancak kalan sürede Lebron James bulduğu inanılmaz üç sayılık basketle Cleveland’a 96-95’lik galibiyeti getirmişti.

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