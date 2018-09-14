LeBron'dan Cedi'ye: İyi şanslar kardeşim

NBA'in Amerikalı yıldızı LeBron James ile Cedi Osman'ın geçtiğimiz sezon Cleveland Cavaliers'ta kurduğu dostluk geçtiğimiz süreçte çok konuşulmuştu. Cedi’nin bu süreçte yaşadığı gelişim, milli oyuncunun sevenlerini mutlu etmiş ve ikili, biten sezonun ardından James takımdan ayrılmasına rağmen bağlarını koparmamıştı.

İkili, sezon bittikten sonra bir dönem birlikte çalışmıştı. Ayrıca yanlarında Kevin Durant ve Kawhi Leonard gibi NBA’in en önemli oyuncularından ikisi de yer almıştı.

"İyi şanslar kardeşim"

Cedi Osman’ın kişisel Instagram hesabı üzerinden "Dünya Şampiyonası grup elemelerinde, yarın kendi evimizde önemli bir maça çıkıyoruz. Haydi Ankara, herkes salona! Sizlerin desteği bizler için çok kıymetli" notuyla paylaştığı mesaja LeBron James’ten şans dileği geldi.

"İyi şanslar kardeşim" notuyla bir yorum yapan LeBron James’e Cedi Osman da daha sonrasında "Teşekkürler Kral" yanıtını verdi.