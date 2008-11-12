LeBron yine sahnede

Doğu Konferansı'nın güçlü takımlarından Cleveland Cavaliers, sahası Quicken Loans Arena'da Milwaukee Bucks'la karşılaştı.LeBron James'in skorer oyunuyla sahadan 99-93'lük skorla galip ayrılan Cavaliers, kendi evinde oynadığı 4. maçı da kazanmayı başardı.Seyircisi önünde karşılaşmaya çok hızlı başlayan Cleveland, ilk 2.5 dakikayı 8-0 önde geçti. Ev sahibi takımın farkı çift hanelere çıkarmasına rağmen Charlie Villanueva'nın sayılarıyla farkı eriten Bucks, çeyreği 23-18 geride kapattı.İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Cavaliers'ın savunmasını aşmakta zorlanmayan Bucks devrenin bitimine 4.5 dakika kala 36-34 öne geçti. LeBron James'in devreye girmesiyle skor üstünlüğünü yeniden ele geçiren ev sahibi takım, soyunma odasına 48-42 üstün gitti.Üçüncü çeyreğe Mo Williams'ın basketleriyle giren Cavaliers, Charlie Villanueva ile Luke Ridnour'u durdurmayı başaramadı ve konuk takım üçüncü çeyreğin son 2.5 dakikasına girilirken geriden gelerek 67-66 öne geçti. Kalan sürede LeBron James'in basketleriyle kontrolü ele geçiren ev sahibi takım, son çeyreğe 74-71 önde başladı.Son çeyrekte Bucks'ın farkı eritmesine izin vermeyen Cavaliers, skoru 95-85'e getirerek farkı yeniden çift hanelere taşıdı. Son dakikalarda Richard Jefferson'ın sayılarıyla maça ortak olmak isteyen konuk takımın çabaları yeterli olmazken, Cavaliers karşılaşmayı 99-93'lük skorla kazanarak bu sezon 6. galibiyetine ulaştı.Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 15 ile oynamasına rağmen rakibini 16 top kaybına zorlayan Cavaliers, yüzde 48.6 saha içi isabetiyle hücum etti.LeBron James 43 dakika görev yaptığı maçta 41 sayı – 6 asist – 5 ribaunt – 3 top çalmayla yıldızlaşırken, 16/24 saha içi isabet oranı yakaldı. Serbest atışlarda 8/10 ile oynayan LeBron, üç sayı çizgisinin gerisinden de 1/4 isabet kaydetti.Yaz döneminde Bucks'tan Cavaliers'a gelen Mo Williams 16 sayı – 5 asist – 1 top çalma – 1 ribauntla galibiyette büyük pay sahibi olurken, Zydrunas Ilgauskas 15 sayı – 10 ribaunt – 3 asist – 1 blokla double-double yaptı.Kenardan gelen Anderson Varejao ise, 13 sayı – 10 ribaunt – 2 blokluk performansıyla double-double yapan bir diğer oyuncu oldu.Bucks'ta karşılaşmayı 19 sayı – 6 ribaunt – 2 asistle tamamlayan Richard Jefferson takımının en etkili ismi olurken, Luke Ridnour 17 sayı – 4 asist – 4 ribauntla, Charlie Bell 13 sayı – 3 ribaunt – 1 asist – 1 top çalmayla oynadı.Charlie Villanueva ise, 12 sayı – 10 ribaunt – 4 asist – 1 top çalma – 1 blokluk performansıyla double-double yaptı.