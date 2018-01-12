LeBron, yine hüsrana uğradı



NBA'de Toronto Raptors, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından Cleveland Cavaliers'ı 133-99 yendi.

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımların karşılaşmasında Toronto Raptors, Air Canada Centre'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 133-99 yenerek sezonun 29'uncu galibiyetine imza attı.

Raptors'ta Fred VanVleet 22 sayı ile takımının en skoreri olurken, Jonas Valanciunas 15 sayı ve 18 ribaunt, Jakob Poeltl 12 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı. CJ Miles ve Pascal Siakam 16'şar sayı, DeMar DeRozan 13 sayı ve 8 asist üretti.

Sezonun 15'inci mağlubiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James 26, Jeff Green 13, Jae Crowder 11 sayı, Kevin Love 10 sayı ve 9 ribaunt ile oynadı. Milli oyuncu Cedi Osman ise 15 dakika süre aldığı maçı 5 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.

