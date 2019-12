LeBron ve Kobe en iyi savunma beşinde

NBA’de 2008-09 sezonunun en iyi savunma beşleri açıklandı.





NBA’de sezonun en iyi savunma beşi belli oldu. Ligin en iyi savunmacısı ödülünü alan Dwight Howard’ın liderlik yaptığı beşte Los Angeles Lakers’tan Kobe Bryant, Cleveland Cavaliers’tan LeBron James, New Orleans Hornets’tan Chris Paul ve Boston Celtics’ten Kevin Garnett de yer alıyor.



Kareem Abdul-Jabbar, Bill Walton, Hakeem Olajuwon ve Ben Wallace’ın ardından NBA tarihinde aynı sezonda hem ribaund hem de blok krallığına ulaşan beşinci oyuncu olmayı başaran Howard sayesinde Orlando, bu sezon rakiplerini 54 kez 100 sayının altında tutmayı başardı.



NBA’de sezonun en iyi ikinci savunma beşindeyse San Antonio Spurs’ten Tim Duncan, Miami Heat’ten Dwyane Wade, Boston Celtics’ten Rajon Rondo ve Houston Rockets’ın forvet ikilisi Shane Battier ile Ron Artest yer alıyor. Duncan, üst üste 12. kez en iyi savunma beşlerinde yer almayı başardı.



NBA’deki 30 takımın antrenörleri arasında yapılan oylama sonucunda en iyi beşe seçilen oyunculara iki, en iyi ikinci beşe seçilen oyunculara birer puan verildi.



Oy alan diğer oyuncuların puanları (parantez içinde ilk beş için aldıkları oy sayısı bulunuyor):



Tayshaun Prince, Detroit, 15 (3)

Raja Bell, Charlotte, 8 (2)

Joel Przybilla, Portland, 7 (1)

Chauncey Billups, Denver, 5

Ronnie Brewer, Utah, 5 (1)

Andre Iguodala, Philadelphia, 5

Yao Ming, Houston, 5

Emeka Okafor, Charlotte, 5 (1)

Kendrick Perkins, Boston, 4 (1)

Samuel Dalembert, Philadelphia, 3

Derek Fisher, L.A. Lakers, 3 (1)

Udonis Haslem, Miami, 3

Jason Kidd, Dallas, 3 (1)

Anderson Varejao, Cleveland, 3

Deron Williams, Utah, 3

Trevor Ariza, L.A. Lakers, 2

Kirk Hinrich, Chicago, 2

Joe Johnson, Atlanta, 2 (1)

Andrei Kirilenko, Utah, 2 (1)

David Lee, New York, 2 (1)

James Posey, New Orleans, 2

J.R. Smith, Denver, 2 (1)

Gerald Wallace, Charlotte, 2

Nenê, Denver, 1

Chris Andersen, Denver, 1

Pau Gasol, L.A. Lakers, 1

Antonio McDyess, Detroit, 1

Andre Miller, Philadelphia, 1

Travis Outlaw, Portland, 1

Brandon Roy, Portland, 1

Rasheed Wallace, Detroit, 1.