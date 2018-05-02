LeBron "triple-double" yaptı, Cavaliers uzatmalarda kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları konferans yarı finalinde Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors'ı uzatmada 113-112 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA Doğu Konferansı yarı final ilk maçında, milli basketbolcu Cedi Osman'ın da forma giydiği Cavaliers, Raptors'a konuk oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada LeBron James, 26 sayı, 13 asist, 11 ribauntla "triple-double" yaparak Cavaliers'ın uzatmada elde edilen 113-112'lik galibiyetinde başrol oynadı. Seride 1-0 öne geçen ve deplasmanda kazanarak avantaj yakalayan Cavaliers'ta JR Smith 20, Kyle Korver 19, Jeff Green 16 sayı attı. Cedi Osman ise karşılaşmada forma giymedi.

Jonas Valanciunas'ın 21 sayı, 21 ribaunt, Kyle Lowry'nin 18 sayı, 10 asistlik performans sergilediği Raptors'ta DeMar DeRozan 22 sayı üretti.