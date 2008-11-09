T24 LogoT24 Logo
Spor

LeBron şov yaptı

NBA'de Cleveland Cavaliers, LeBron James'in 41 sayı – 13 ribaunt – 4 asistle oynadığı maçta Chicago Bulls'u deplasmanda 106-97 yendi.

09 Kasım 2008 02:00


NBA'de Cleveland Cavaliers, LeBron James'in 41 sayı – 13 ribaunt – 4 asistle oynadığı maçta Chicago Bulls'u deplasmanda 106-97 yendi.

Doğu Konferansı'nın güçlü takımlarından Cleveland Cavaliers, Derrick Rose'lu Chicago Bulls'a konuk oldu.

İlk çeyreği 32-27 önde kapatan Cavaliers, ikinci çeyrekte rakip takımın skorerlerini durdurmayı başaramadı ve ilk yarıyı 57-54 geride tamamladı.

İkinci yarıda beklenen performansı sergileyemeyen konuk takım, LeBron James'in sayılarıyla ayakta kaldı ve son çeyreğe de Bulls 77-74 önde başladı.


Son çeyreğe 8 sayısı LeBron James'e ait olmak üzere 15-0’lık seriyle giren Cavaliers, rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve sahadan 106-97'lik skorla galip ayrıldı.

Cavaliers’ta LeBron James 41 sayı – 13 ribaunt – 4 asistle yıldızlaşırken, Ilgauskas 16 sayı – 6 ribaunt – 2 asistle, Varejao 13 sayı – 4 ribaunt – 3 blokla oynadı.

Ev sahibi takımda Ben Gordon 29 sayı – 4 ribaunt – 3 asistlik performansı mağlubiyeti engellemeye yetmezken, Luol Deng 20 sayı – 7 ribauntla, Derrick Rose 17 sayı – 9 asist – 5 ribauntla, Nocioni 16 sayı – 5 ribauntla salondan ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24