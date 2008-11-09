LeBron şov yaptı



NBA'de Cleveland Cavaliers, LeBron James'in 41 sayı – 13 ribaunt – 4 asistle oynadığı maçta Chicago Bulls'u deplasmanda 106-97 yendi.



Doğu Konferansı'nın güçlü takımlarından Cleveland Cavaliers, Derrick Rose'lu Chicago Bulls'a konuk oldu.



İlk çeyreği 32-27 önde kapatan Cavaliers, ikinci çeyrekte rakip takımın skorerlerini durdurmayı başaramadı ve ilk yarıyı 57-54 geride tamamladı.



İkinci yarıda beklenen performansı sergileyemeyen konuk takım, LeBron James'in sayılarıyla ayakta kaldı ve son çeyreğe de Bulls 77-74 önde başladı.





Son çeyreğe 8 sayısı LeBron James'e ait olmak üzere 15-0’lık seriyle giren Cavaliers, rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve sahadan 106-97'lik skorla galip ayrıldı.



Cavaliers’ta LeBron James 41 sayı – 13 ribaunt – 4 asistle yıldızlaşırken, Ilgauskas 16 sayı – 6 ribaunt – 2 asistle, Varejao 13 sayı – 4 ribaunt – 3 blokla oynadı.



Ev sahibi takımda Ben Gordon 29 sayı – 4 ribaunt – 3 asistlik performansı mağlubiyeti engellemeye yetmezken, Luol Deng 20 sayı – 7 ribauntla, Derrick Rose 17 sayı – 9 asist – 5 ribauntla, Nocioni 16 sayı – 5 ribauntla salondan ayrıldı.

