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Spor

LeBron: Shaq takımın havasını değiştirecek

Cleveland Cavaliers'ın süper yıldızı LeBron James, Çin'den şampiyonluk mesajı verdi.

26 Ağustos 2009 03:00

Cleveland Cavaliers'ın süper yıldızı LeBron James, Çin'den şampiyonluk mesajı verdi. Takıma yeni katılan Shaquille O'Neal'dan övgüyle bahseden James, "Onunla birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

NBA'de geçtiğimiz sezonun en değerli oyuncusu LeBron James, kendi adını taşıyan ürünleri tanıtacağı uzakdoğu turuna Çin'den başladı. 2008 yazında Pekin'de olimpiyat altın madalyası kazanan James, Çin'de birçok güzel anısı olduğunu söyledi.

"En başta açılış seremonisini unutmam imkansız. Oynadığımız her maç ve gittiğimiz her organizasyon çok iyiydi. Çin, çok iyi bir olimpiyat düzenledi. Eğer Londra 2012'de aynı standartları yakalamak istiyorsa çok çalışmak zorunda."

Pekin'de yaklaşık bin izleyicinin önünde Çinli lise öğrencilerine basketbol eğitimi veren James, 2009-10 sezonu için de umutlu konuştu.

James, "Gelecek sezon için çok heyecanlıyım. Shaquille O'Neal, Anthony Parker, Jamario Moon ve Leon Powe transferleriyle şampiyonluğa oynayacak bir kadro olduk. Harika bir yıl olacak" dedi.

2010'da şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak görülen Cleveland'ın süper yıldızı LeBron James, en çok da kariyerinde dört şampiyonluğu bulunan Shaquille O'Neal transferinden memnun olduğunu söyledi.

Bence Shaq'ın takıma katılması tüm dünyaya maçlardan da öte harika şeyler sunacağımızın bir kanıtı. İkimizin bir arada olacağı zamanı iple çekiyorum. İki harika zihnin bir araya gelmesi önce takımın dışarıdaki havasını değiştirecektir. Sahada da işimize bakıp maçlarımızı kazanacağız. Çok eğlenceli bir yıl olacak ve umarım hepiniz Cleveland'ın bu sene neler yapacağını izleme fırsatı bulabilirsiniz. Harika bir sezon olacak."

24 yaşındaki James, uzakdoğu turu sonrasında Paris, Londra, New York ve Los Angeles'ı ziyaret edecek.

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