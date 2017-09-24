Lebron James'ten Donald Trump'a: Serseri!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan basketbol ligi NBA'de geçen senenin şampiyonu Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin Beyaz Saray'a gelmesine yönelik daveti geri çekmesinin ardından spor camiası gerildi. NBA yıldızı Lebron James, Trump'ın daveti geri çekmesinin ardından ABD Başkanına "Serseri" dedi.

Trump, cumartesi günü Twitter'da yayınladığı mesajında, şampiyonluk ziyareti için Beyaz Saray'a gitmek istemediğini açıklayan Curry için, "Şampiyon bir takım için Beyaz Saray'ı ziyaret etmek büyük onurdur. Görünüşe bakılırsa Stephen Curry tereddüt ediyor. O halde davet geri çekilmiştir" ifadesini kullandı.

Trump'ın mesajına, Curry'nin 'ezeli' rakibi Lebron James'ten yanıt geldi. James, Twitter'da paylaştığı mesajında Trump'ı kastederek, "Seni serseri, Stephen Curry zaten gelmeyeceğini söylemişti. Yani ortada davet falan yok. Beyaz Saray'a ziyaret etmek sen oraya gelene kadar bir onurdu" diye yazdı.

"Ziyaret gerçekleşmeyecek"

Golden State Warriors yönetimi de Trump'ın mesajının ardından yaptığı açıklamada, bir lig geleneği olarak Beyaz Saray'a yapmayı planladıkları şampiyonluk ziyaretinin bu koşullarda gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini belirterek, takım olarak başkent Washington'a yapacakları ilk ziyarette, 'eşitlik, çeşitlilik ve birliktelik değerlerini vurgulayan etkinliklere katılacaklarını' aktardı.