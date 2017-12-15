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Spor

LeBron James'le Cavs 16. galibiyetini elde etti

Lakers'ı mağlup eden Cavaliers'ta LeBron 59. triple double'sini yaptı

15 Aralık 2017 16:12

Los Angeles Lakers'ı 121-112 yenen Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, kariyerinin 59. "triple double"ını yaptı.

Kevin Love'ın 28 sayı, 11 ribaunt, LeBron James'in de 25 sayı, 12 ribaunt ve 12 asist ile oynadığı maçta ev sahibi ekip, son 17 maçındaki 16. galibiyetini elde etti.

Kariyerinde 59. kez "triple double" ile salondan ayrılan 32 yaşındaki LeBron James, tüm zamanlar listesinde altıncı sıraya yükseldi. Milli basketbolcu Cedi Osman ise, 10 dakika süre aldığı maçta 4 sayı üretti.

Los Angeles Lakers'ta Brandon Ingram 26, Kyle Kuzma da 20 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

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