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Spor

LeBron James'in bir 'tweet'i 140 bin dolar!

ABD'li NBA yıldızının Twitter'da 23,2 milyon takipçisi bulunuyor

21 Ağustos 2015 20:47

NBA'de forma giyen ABD'li basketbolcu LeBron James'in, sosyal medya hesabı üzerinden attığı her tweetin 140 bin dolar değeri olduğu açıklandı.

Sporcular için dijital ve sosyal medya kampanyaları düzenleyen Opendorse'un araştırmasına göre; 23.2 milyon takipçisi bulunan NBA yıldızı Lebron James'in sponsor içerikli tweetleri 140 bin dolar değerinde.

Opendorse firnasının CEO’su Blake Lawrence, "LeBron’un attığı her reklam ve sponsorluk tweetinin 139 bin 474 bin Dolar değeri var. Televizyon reklamında bu kadar insana erişmek size en az 5 katı daha fazlaya mal olur" ifadelerini kullandı.

NTV Spor 'da yer alan habere göre; James'ten sonra tweetlerinin medya değeri en yüksek olan sporcular sırasıyla Kevin Durant, Kobe Bryant, Floyd Mayweather ve Dwight Howard.

 

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