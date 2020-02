LeBron James ve Mbappe hayatlarını anlattı

Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James ve Paris Saint-Germain'ın Fransız golcüsü Kylian Mbappe Paris'te buluştu. İki süper sporcu bir global ikon olarak hayatlarının değişimlerinden bahsetti.

İkisi de henüz 18 yaşlarının başında dünya çapında tanınan sporculadan daha deneyimli olanı LeBron James sözü ilk olarak alırken, genç yaşta gelen büyük şöhretin baskısını dile getirdi. LeBron, "En büyük değişim, yaptığınız her şeyin büyütülmesi. Bir gün sokakta dolaşıp, sinemaya gidiyorsunuz ancak ertesi gün hayatınızın o döneminde dolduramayacağınız bir role bürünmeniz bekleniyor. Bu zor bir durum" ifadesini kullandı.

Kylian Mbappe de LeBron'u onaylarken "Artık başkaları gibi yaşayamıyorsunuz. Sorumluluklarınız oluyor. Profesyonel davranmak ve bir yetişkin haline dönüşmek zorunda kalıyorsunuz" diye konuştu.

Süper ikili kazanmak üzerine de fikirlerini dile getirdi. Son olarak Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanan 20 yaşındaki Mbappe, "Kupayı kaldırır kaldırır kaldırmaz, eve döneceğim ve önümüzdeki 4 yıl boyunca bu kupayı tekrar kazanmak için daha çok çalışacağım dedim. O kupanın başkasının olmasına izin veremem. Futbolu çok seviyorum. Antrenmanları bir sığınak olarak görüyorum. Kazanmak için olan tutku ile yönümü belirliyorum" diyerek hedeflerini anlattı.

33 yaşındaki James de kazanmanın daha fazla kazanma isteği uyandırdığını söyledi. James, "Kazanınca daha fazlasını istiyorsunuz. Kazanmak sizi tatmin etmiyor. Her şeyinizi sahada bıraksanız bile daha fazlasını yapabilecekmişsiniz gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

İki süper yetenek etkinlik sonunda birbirine forma hediye etti.

