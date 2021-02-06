Lebron James, pandemi döneminde All-Star karşılaması yapılmasından memnun değil: Surata atılmış bir şamar

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Tüm zamanların en iyi basketbol oyuncularından biri kabul edilen Lebron James, bu sene NBA'de All-Star karşılaşması yapılacak olmasından memnun olmadığını söylerken, karşılaşmayı "surata atılmış bir şamar" olarak nitelendirdi.

LeBron, Nuggets maçından sonra yaptığı açıklamalarda All-Star hafta sonu ile ilgili olarak Koronavirüs pandemisinin ortasında Atlanta'ya uçup bir "dostluk maçı" oynama konusunda "sıfır enerjisi ve sıfır heyecanı" olduğunu söyledi.

Geçen sene Lakers ile NBA finallerinde Miami Heat'i yenen LeBron, pandemi nedeniyle kayan takvimin ardından sezonlar arasında sadece 72 gün tatil yapabildi. Yıldız basketbolcu, "Neden All-Star maçı yapıyoruz onu bile anlamıyorum" dedi.

Karşılaşma 7 Mart'ta Atlanta'da oynanacak. All-Star hafta sonuna seçilen oyuncular, 5-10 Mart arasında sezona verilen aradan faydalanamayacak.