LeBron James kime oy vereceğini açıkladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımı Cleveland Cavaliers'in yıldız oyuncusu LeBron James, seçimlerde Demokrat Partinin başkan adayı Hillary Clinton'ı desteklediğini açıklayarak, ona oy verme çağrısında bulundu.

"ABD Başkanı Barack Obama'nın mirasını inşa edecek, toplumu anlayan bir başkana ihtiyaç duyduklarını" belirten LeBron James, "Öyleyse oy için kayıt yaptıralım, sandığa gidelim ve Hillary Clinton'a oy verelim" ifadesini kullandı.

Çocuklara yardım amacıyla kurduğu vakfa değinen LeBron James, "Benim vakfım gibi Hillary her zaman çocuklar için bir şampiyon ve gelecektir. Sonsuza dek, 40 yıldır devlet okullarının geliştirilmesi, sağlık sigortasının genişletilmesi, çocuk hastanelerinin desteklenmesi ve daha fazlası için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hillary Clinton, hangi adayın çoğunluk oylarını alacağı öngörülemeyen çekişmeli eyaletlerden biri olduğu için "salıncak eyalet" (swing state) olarak nitelendirilen Ohio'da yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ı vergi konusunda ağır şekilde eleştirmişti.