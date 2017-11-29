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Spor

LeBron James kariyerinde ilk kez oyundan atıldı!

kariyerinde 1081 maç oynayan LeBron ilk kez oyun dışı kaldı

29 Kasım 2017 14:15

NBA'de dün gece oynanan Cleveland Cavaliers- Miami Heat karşılaşmasında bir ilk yaşandı.Cavs’ın yıldızı LeBron James kariyerinde ilk kez oyundan atıldı.

3. çeyreğinin bitimine 1:59 kala girdiği bir pozisyonda beklediği faul düdüğünü alamayınca hakemin üstüne yürüyüp sert bir tepkide bulunan yıldız isim hakem Kane Fitzgerald tarafından oyun alanının dışına gönderildi.

Kariyeri boyunca tam 1081 maça çıkan LeBron bu kararın ardından oldukça sinirlenirken takım arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

Cleveland, karşılaşmadan 108 – 97’lik skorla galip ayrılmayı başardı. Cavs galibiyet serisine 9 maça çıkardı. Cleveland Cavs adına en skorer isim 38 sayı atan Kevin Love olurken, LeBron James 21 sayı ve 12 ribaundla double double yapmayı başardı. Cavs forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman yaklaşık 2,5 dakika süre alırken sayı atamadı.

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