Lebron James, Game Of Thrones'un yapımcılarıyla çalışacak

Dünyada izlenme oranı olarak rekorlar kıran dizi Game Of Thrones’un yapımcısı HBO ile NBA tarihinin en büyük yıldızlarından LeBron James işbirliğine giriyor.

Trendbasket'in Deadline'dan çeviri haberine göre LeBron James ortağı Maverick Carter ile işlettiği SpringHill Entertainment adlı yapım şirketiyle, HBO bir araya geliyor.

Bu dizinin yapılmasında bizzat aktif rol oynamak isteyen James bu sayede Los Angeles eyaletinde daha çok vakit geçirmiş olacak. Bu da gelecek yaz LeBron’un bir Laker olma iddiasını güçlendiriyor.

Dizinin konusu ise L.A şehir merkezinden spor ayakkabı mağazası kurmak için ayrılan iki arkadaşın yaptığı birçok deliliği içeriyor.