LeBron James böyle istedi

Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks’ı uzatmada 114-108 yenerek son 5 maçında dördüncü galibiyetini aldı.
Normal süresi 100-100 biten karşılaşmada son 1.12’ye 108-107 geride giren Cleveland, 24 saniye kala LeBron James‘in kritik üçlüğü ile 110-108 öne geçti.
Jabari Parker‘ın 19 saniye kala iki serbest atışı kaçırmasında sonrasında Kyrie Irving ile 15 saniye kala 2/2 serbest atış kullanan Cavs, James’in 10 saniye kala faul atışları (2/2) ile maçı 114-108 ile kazandı.
LeBron James 47 dakikada 25’de 12 şut isabetle 34 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 1 blokla oynadı. Kyrie Irving 28 sayı (5 rb, 5 ast), Channing Frye 15 sayı (3 rb), Tristan Thompson 10 (12 rb) sayı ile maçı bitirdi.
Milwaukee Bucks’da Jabari Parker 25’de 13 şut isabetle 30 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 13 ribaunt, 2 asist, 3 blok, John Henson 14 sayı, 8 ribaunt, Mirza Teletovic 9 sayı (5 rb) ile oynadı.
NBA günün sonuçları
Charlotte Hornets 117 LA Lakers 113
Philadelphia 76ers 93 - New Orleans Pelicans 108
Miami Heat 130 - Orlando Magic 136
New York Knicks 118 - Indiana Pacers 111
Toronto Raptors 116 - Brooklyn Nets 104
Houston Rockets 100 - San Antonio Spurs 102
Memphis Grizzlies 109 - Boston Celtics 112
Milwaukee Bucks 108 - Cleveland Cavaliers 114
Golden State Warriors 104 - Utah Jazz 74
LA Clippers 119 - Denver Nuggets 102
Sacramento Kings 126 - Portland Trail Blazers 121.