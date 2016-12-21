LeBron James böyle istedi

Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks’ı uzatmada 114-108 yenerek son 5 maçında dördüncü galibiyetini aldı.

Normal süresi 100-100 biten karşılaşmada son 1.12’ye 108-107 geride giren Cleveland, 24 saniye kala LeBron James‘in kritik üçlüğü ile 110-108 öne geçti.



Jabari Parker‘ın 19 saniye kala iki serbest atışı kaçırmasında sonrasında Kyrie Irving ile 15 saniye kala 2/2 serbest atış kullanan Cavs, James’in 10 saniye kala faul atışları (2/2) ile maçı 114-108 ile kazandı.

LeBron James 47 dakikada 25’de 12 şut isabetle 34 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 1 blokla oynadı. Kyrie Irving 28 sayı (5 rb, 5 ast), Channing Frye 15 sayı (3 rb), Tristan Thompson 10 (12 rb) sayı ile maçı bitirdi.

Milwaukee Bucks’da Jabari Parker 25’de 13 şut isabetle 30 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 13 ribaunt, 2 asist, 3 blok, John Henson 14 sayı, 8 ribaunt, Mirza Teletovic 9 sayı (5 rb) ile oynadı.

NBA günün sonuçları

Charlotte Hornets 117 LA Lakers 113

Philadelphia 76ers 93 - New Orleans Pelicans 108

Miami Heat 130 - Orlando Magic 136

New York Knicks 118 - Indiana Pacers 111

Toronto Raptors 116 - Brooklyn Nets 104

Houston Rockets 100 - San Antonio Spurs 102

Memphis Grizzlies 109 - Boston Celtics 112

Milwaukee Bucks 108 - Cleveland Cavaliers 114

Golden State Warriors 104 - Utah Jazz 74

LA Clippers 119 - Denver Nuggets 102

Sacramento Kings 126 - Portland Trail Blazers 121.