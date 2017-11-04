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Spor

LeBron James 57 sayı attı, Cleveland 4 maç sonra kazandı

LeBron 29 bin sayı barajını aşan en genç basketbolcu oldu

04 Kasım 2017 15:56

Cleveland, Washington Wizards’ı 130-122 mağlup etti. Cleveland Cavaliers'a dört maç sonra galibiyeti getiren isim, 57 sayı ile kariyerinin en skorer ikinci maçını oynayan, 29 bin sayı barajını aşan en genç oyuncu olan 32 yaşındaki LeBron James oldu.

NBA'de üst üste aldığı 4 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 13'üncü sıraya kadar gerileyerek taraftarın tepkilerine maruz kalan Cavaliers, LeBron James'in 57 sayı, 11 ribaunt, 7 asistlik performansla oynadığı maçta Washington Wizards deplasmanından 130-122'lik skorla galip ayrıldı.

Kariyerinde 11. kez bir maçta 50 ve daha fazla sayı üreten 32 yaşındaki LeBron James, 3 Mart 2014 tarihinde 61 sayıyla oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasından sonraki en iyi performansına imza attı. James, NBA tarihinde 29 bin sayı barajına ulaşan en genç oyuncu olarak da tarihe geçti.

Milli basketbolcu Cedi Osman süre alamadı.

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